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Simeone: "Trasformato il dolore in forza, vogliamo andare in Europa"

Le parole di Giovanni Simeone al termine di Udinese-Fiorentina: "L'Europa è sempre il nostro obiettivo, il nostro gruppo ha dimostrato di essere molto forte..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2018 20:26
Simeone: "Trasformato il dolore in forza, vogliamo andare in Europa" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Le parole di Giovanni Simeone al termine di Udinese-Fiorentina: "L'Europa è sempre il nostro obiettivo, il nostro gruppo ha dimostrato di essere molto forte. Cresciamo partita dopo partita. Se è mio momento? Mi ha aiutato la fiducia del mister, del gruppo, della tifoseria e ovviamente della famiglia. Non era facile tornare ad Udine ma Davide è sempre con noi. Siamo sempre insieme, siamo riusciti a trasformare questo dolore straziante nella nostra forza".

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