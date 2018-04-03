Simeone: "Trasformato il dolore in forza, vogliamo andare in Europa"

Le parole di Giovanni Simeone al termine di Udinese-Fiorentina: "L'Europa è sempre il nostro obiettivo, il nostro gruppo ha dimostrato di essere molto forte..

Le parole di Giovanni Simeone al termine di Udinese-Fiorentina: "L'Europa è sempre il nostro obiettivo, il nostro gruppo ha dimostrato di essere molto forte. Cresciamo partita dopo partita. Se è mio momento? Mi ha aiutato la fiducia del mister, del gruppo, della tifoseria e ovviamente della famiglia. Non era facile tornare ad Udine ma Davide è sempre con noi. Siamo sempre insieme, siamo riusciti a trasformare questo dolore straziante nella nostra forza".