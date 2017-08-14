Simeone si rilassa al mare e saluta la Liguria prima dell'arrivo a Firenze

Giovanni Pablo Simeone, detto El Cholito, attorno alle 14.30 di oggi è arrivato a Bergeggi e non si è certo sottratto al rituale delle foto e degli autografi con tifosi e fans. Può darsi che ci sia an...

A cura di Redazione Labaroviola 14 agosto 2017 22:34

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