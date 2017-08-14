Simeone si rilassa al mare e saluta la Liguria prima dell'arrivo a Firenze
Giovanni Pablo Simeone, detto El Cholito, attorno alle 14.30 di oggi è arrivato a Bergeggi e non si è certo sottratto al rituale delle foto e degli autografi con tifosi e fans. Può darsi che ci sia an...
Giovanni Pablo Simeone, detto El Cholito, attorno alle 14.30 di oggi è arrivato a Bergeggi e non si è certo sottratto al rituale delle foto e degli autografi con tifosi e fans. Può darsi che ci sia anche un pizzico di malinconia in questo ultimo saluto del "Cholito" alla Riviera Ligure, dopo l'accordo con la Fiorentina che, immediatamente trascorso il ferragosto, dovrebbe vedere la firma che lo porterà a Firenze.
Simeone lascia quindi il Genoa, per un ormai probabilissimo nuovo contratto con i Viola dal valore per adesso stimato attorno ai 20 milioni di euro. Ieri, come addio alla maglia rossoblu, Simeone ha segnato in Coppa Italia, insieme a Laxalt, nel 2-1 al Cesena.
Fonte: Savona News