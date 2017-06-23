Simeone, si complica la trattativa con la Fiorentina. Su una possibile asta...

Come riportato dal corriere fiorentino, su Giovanni Simeone ci sarebbero stati dei problemi. Sul calciatore infatti si sarebbe...

Come riportato dal quotidiano Corriere Fiorentino, si sarebbe complicata la trattativa che prevedeva un possibile arrivo di Giovanni Simeone dal Genoa per sostituire Nikola Kalinic. Sul calciatore argentino si sarebbe fiondato il Torino che avrebbe già iniziato una trattativa. In caso di una possibile asta, la Fiorentina non presenterebbe nessuna offerta.