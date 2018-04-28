Simeone: "Non dobbiamo farci distrarre dai sogni del Napoli. Dobbiamo arrivare in Europa League. Batistuta..."
Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport l'attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha rilasciato una lunga intervista toccando molti temi. Questa una sintesi:"La sconfitta con il Sassuo...
Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport l'attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone, ha rilasciato una lunga intervista toccando molti temi. Questa una sintesi:
"La sconfitta con il Sassuolo? Può capitare di sbagliare qualche partita, anche il Milan ha perso contro il Benevento...Questa situazione potrebbe presentarsi anche a fine campionato e giocheremo a San Siro e sappiamo di poterli battere. Crediamo all'Europa League, dobbiamo arrivarci.
Mio padre? Mi chiama dopo ogni partita andando dritto a cosa non gli è piaciuto del mio atteggiamento.
La chiaccherata con Batistuta? Dopo che è venuto qua ho ricominciato a segnare, mi ha detto che a Firenze amano gli attaccanti con la garra (grinta n.d.r.) e che i goal vanno e vengono.,. Voglio superare il mio record di 12 reti.
Il mio goal più bello? All'Olimpico contro la Roma, sogno di realizzare un goal da fuori area e con il Torino ci sono andato vicino..
Il Napoli? Non dobbiamo farci distrarre dai loro sogni, dobbiamo pensare a noi stessi e vogliamo un posto nelle coppe dobbiamo rifare la gara di andatà (0-0 n.d.r.) aspettarli e ripartire".