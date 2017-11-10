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Simeone nel mirino di alcuni club spagnoli, il Villareal lo segue sempre. La Fiorentina non ha paura, il motivo...

Focus di mercato sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, che riporta l’interesse di alcuni club spagnoli nei confronti del Cholito Simeone. Nello specifico, si fa il nome del Villar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2017 09:11
Simeone nel mirino di alcuni club spagnoli, il Villareal lo segue sempre. La Fiorentina non ha paura, il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Focus di mercato sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina, che riporta l’interesse di alcuni club spagnoli nei confronti del Cholito Simeone. Nello specifico, si fa il nome del Villarreal, che monitora la crescita del centravanti argentino. La Fiorentina non ha alcuna paura. E’ sicura di essersi messa in casa l’attaccante del presente e del futuro, ad una cifra considerevole (15 milioni + 3 di bonus), ma ritenuta comunque giusta. Simeone fin qui ha segnato 4 gol in campionato.

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