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Simeone: "Merito di DA13 il mio arrivo al Cagliari. Qui troverò tanto entusiasmo.. "

Il nuovo centravanti del Cagliari, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune parole al media ufficiale del club rossoblù nel giorno del suo arrivo dalla Fiorentina: "Quando sono arrivato all'aeroporto un...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 23:52
Simeone: "Merito di DA13 il mio arrivo al Cagliari. Qui troverò tanto entusiasmo.. " - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Il nuovo centravanti del Cagliari, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune parole al media ufficiale del club rossoblù nel giorno del suo arrivo dalla Fiorentina: "Quando sono arrivato all'aeroporto una signora mi ha salutato e mi ha detto che è stato il volere di Astori a portarmi qua. Mo ha fatto un immenso piacere questo benvenuto, ci ho pensato ieri e sono rimasto colpito, è vero che è stato Davide a portarmi al Cagliari. Nei giorni scorsi ho rivisto la gara col Brescia il pubblico rossoblù allo stadio era carico e si percepiva l'entusiasmo. I miei compagni di squadra hanno tanta voglia di dimostrare che siamo una squadra forte".

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