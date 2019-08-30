Simeone: "Merito di DA13 il mio arrivo al Cagliari. Qui troverò tanto entusiasmo.. "

Il nuovo centravanti del Cagliari, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune parole al media ufficiale del club rossoblù nel giorno del suo arrivo dalla Fiorentina: "Quando sono arrivato all'aeroporto un...

Il nuovo centravanti del Cagliari, Giovanni Simeone, ha rilasciato alcune parole al media ufficiale del club rossoblù nel giorno del suo arrivo dalla Fiorentina: "Quando sono arrivato all'aeroporto una signora mi ha salutato e mi ha detto che è stato il volere di Astori a portarmi qua. Mo ha fatto un immenso piacere questo benvenuto, ci ho pensato ieri e sono rimasto colpito, è vero che è stato Davide a portarmi al Cagliari. Nei giorni scorsi ho rivisto la gara col Brescia il pubblico rossoblù allo stadio era carico e si percepiva l'entusiasmo. I miei compagni di squadra hanno tanta voglia di dimostrare che siamo una squadra forte".

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