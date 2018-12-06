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Simeone, la trattativa per il rinnovo del contratto è bloccata. La richiesta del Cholito è troppo alta

Secondo quanto riporta Calciomercato.com la contrattazione per il rinnovo del contratto di Simeone è bloccata. Nonostante lo scarso rendimento dell'argentino in campionato, il numero nove viola ha ric...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 12:13
Simeone, la trattativa per il rinnovo del contratto è bloccata. La richiesta del Cholito è troppo alta - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Secondo quanto riporta Calciomercato.com la contrattazione per il rinnovo del contratto di Simeone è bloccata. Nonostante lo scarso rendimento dell'argentino in campionato, il numero nove viola ha richiesto una cifra di ingaggio molto considerevole e ritenuta eccessiva dal club viola. Questo porta ad una fase di stallo che potrà essere sbloccata solo se una delle due parti farà un passo avanti verso l'altra

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