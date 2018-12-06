Simeone, la trattativa per il rinnovo del contratto è bloccata. La richiesta del Cholito è troppo alta

Secondo quanto riporta Calciomercato.com la contrattazione per il rinnovo del contratto di Simeone è bloccata. Nonostante lo scarso rendimento dell'argentino in campionato, il numero nove viola ha ric...

Secondo quanto riporta Calciomercato.com la contrattazione per il rinnovo del contratto di Simeone è bloccata. Nonostante lo scarso rendimento dell'argentino in campionato, il numero nove viola ha richiesto una cifra di ingaggio molto considerevole e ritenuta eccessiva dal club viola. Questo porta ad una fase di stallo che potrà essere sbloccata solo se una delle due parti farà un passo avanti verso l'altra