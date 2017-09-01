Simeone: "La Fiorentina è il massimo per me. Mio padre considera Chiesa un fenomeno, quando gli ho detto della Fiorentina..."

Ho detto subito si all'offerta viola e ho avvisato subito mio padre" così il centravanti argentino Giovanni Simeone si racconta alla Nazione

Giovanni Simeone ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:

"Essere arrivato a Firenze è davvero il massimo. Sono stato bene al Genoa, ma volevo crescere, volevo fare un salto più in alto e la Fiorentina è stata la scelta migliore. Ho subito detto sì ai viola. Appena ho detto dell’offerta a mio padre Diego era contentissimo. Gli piace moltissimo Eysseric, mentre Chiesa lo considera un fenomeno. Insieme a Federico otterremo grandi risultati e grandi soddisfazioni. Thereau? Significa che avremo a disposizione un bravo giocatore in più, uno che farà gol. Primo gol in viola? Alla prossima partita. Non mi piace sparare cifre a caso, ma sono sicuro di superare il mio risultato personale (12 gol, ndr) della passata stagione"