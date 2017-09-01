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Simeone: "La Fiorentina è il massimo per me. Mio padre considera Chiesa un fenomeno, quando gli ho detto della Fiorentina..."

Ho detto subito si all'offerta viola e ho avvisato subito mio padre" così il centravanti argentino Giovanni Simeone si racconta alla Nazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2017 09:43
Simeone: "La Fiorentina è il massimo per me. Mio padre considera Chiesa un fenomeno, quando gli ho detto della Fiorentina..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Giovanni Simeone ha parlato alla Nazione, queste le sue parole:

"Essere arrivato a Firenze è davvero il massimo. Sono stato bene al Genoa, ma volevo crescere, volevo fare un salto più in alto e la Fiorentina è stata la scelta migliore. Ho subito detto sì ai viola. Appena ho detto dell’offerta a mio padre Diego era contentissimo. Gli piace moltissimo Eysseric, mentre Chiesa lo considera un fenomeno. Insieme a Federico otterremo grandi risultati e grandi soddisfazioni. Thereau? Significa che avremo a disposizione un bravo giocatore in più, uno che farà gol. Primo gol in viola? Alla prossima partita. Non mi piace sparare cifre a caso, ma sono sicuro di superare il mio risultato personale (12 gol, ndr) della passata stagione"

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