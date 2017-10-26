Simeone su instagram celebra la vittoria: "Sempre con grinta, grande squadra ieri, siamo ancora forti"

Giovanni Simeone, attaccante argentino della Fiorentina, grande protagonista con un gol e un assist nella vittoria contro il Torino, ha parlato attraverso un post su Instagram: "Sempre con grinta, gra...

Giovanni Simeone, attaccante argentino della Fiorentina, grande protagonista con un gol e un assist nella vittoria contro il Torino, ha parlato attraverso un post su Instagram: "Sempre con grinta, grande squadra ieri, siamo ancora forti"