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Simeone su instagram celebra la vittoria: "Sempre con grinta, grande squadra ieri, siamo ancora forti"

Giovanni Simeone, attaccante argentino della Fiorentina, grande protagonista con un gol e un assist nella vittoria contro il Torino, ha parlato attraverso un post su Instagram: "Sempre con grinta, gra...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 00:25
Simeone su instagram celebra la vittoria: "Sempre con grinta, grande squadra ieri, siamo ancora forti" -
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Giovanni Simeone, attaccante argentino della Fiorentina, grande protagonista con un gol e un assist nella vittoria contro il Torino, ha parlato attraverso un post su Instagram: "Sempre con grinta, grande squadra ieri, siamo ancora forti"

Il post dell'attaccante della Fiorentina Simeone

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