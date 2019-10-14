Simeone: "I cagliaritani sono un popolo unito e te ne rendi conto subito. Mi fanno sentite come in Argentina"

L'ex attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha parlato su Dazn sulla sua nuova avventura al Cagliari: "I cagliaritani sono un popolo unito e te ne rendi conto fin da subito. Basta andare da qua...

L'ex attaccante della Fiorentina, Giovanni Simeone ha parlato su Dazn sulla sua nuova avventura al Cagliari: "I cagliaritani sono un popolo unito e te ne rendi conto fin da subito. Basta andare da qualche parte per percepire questo. Ti fanno sentire veramente bene. Appena sono arrivato mi hanno regalato degli oggetti: un portafortuna, un’altro per fare gol. Mi fanno sentire come in Argentina perchè anche lì si fanno molto queste cose. Sono nuovo ma a Cagliari si sente la carica di tutti i tifosi ovunque, non solo allo stadio".