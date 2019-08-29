Simeone ha accettato la Sampdoria, prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Cessione ad un passo
Giovanni Simeone ha detto sì alla Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dalla Fiorentina si sarebbe convinto proprio in queste ore ad accettare l'offerta dei blucerchiati....
A cura di Redazione Labaroviola
29 agosto 2019 12:13
Giovanni Simeone ha detto sì alla Sampdoria. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante in uscita dalla Fiorentina si sarebbe convinto proprio in queste ore ad accettare l'offerta dei blucerchiati. Un passo importantissimo per il trasferimento del 'Cholito' a Marassi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro.
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