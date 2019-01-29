Simeone flop, Pioli potrebbe toglierlo per rinforzare il centrocampo, ma il tecnico viola...

Simeone non segna e non va, mentre Chiesa e Muriel incantano. Quel tridente è senza dubbio intrigante ma mette Pioli davanti a una scelta, visto che il filtro in mezzo al campo è un problema e perfino...

A cura di Redazione Labaroviola 29 gennaio 2019 11:37

Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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