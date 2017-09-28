Simeone: "Firenze è bellissima. I tifosi viola ci sostengono aiutandoci in ogni partita"
Do sempre il 100% in ogni partita. Cerco sempre di aiutare i miei compagni anche senza palla" così Simeone ad un evento pubblicitario
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2017 00:24
Durante un evento organizzato a una concessionaria di Firenze l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha risposto ad alcune domande: "Metto sempre tutto me stesso in campo. Cerco di aiutare i miei compagni, sia quando ho la palla che quando difendiamo. I primi mesi a Firenze? La città è bellissima e i tifosi ci sostengono aiutandoci in ogni partita".
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