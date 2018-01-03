Simeone: "Siamo una Fiorentina giovane, forte e unita. Lavoriamo per crescere, contro l'inter vogliamo vincere"

Giovanni Simeone ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:"Voglio continuare così. Ci sono dei momenti in cui devo imparare a non pensare solo al gol ma anche a lottare e aiutare i miei compa...

Giovanni Simeone ha parlato a Sport Mediaset, queste le sue parole:

"Voglio continuare così. Ci sono dei momenti in cui devo imparare a non pensare solo al gol ma anche a lottare e aiutare i miei compagni. Anche attraverso gli assist posso aiutare la squadra. Sono migliorato tantissimo dall’inizio della stagione a oggi e mi sono inserito molto di più nel gruppo. Cercherò di migliorare e crescere ogni giorno.

L’Inter è una squadra fortissima con un attaccante come Icardi che è tra i migliori. Dobbiamo sempre avere rispetto dei nerazzurri, non pensando agli ultimi risultati che hanno fatto. Verranno a Firenze per vincere ma noi siamo pronti per provare a fare i tre punti"