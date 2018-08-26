Simeone: "Felice che la gente si sia diverita, volevo fortemente il gol. La Nazionale.."

Al termine della partita ha parlato bomber della Fiorentina Giovanni Simeone. Queste le parole del numero 9:

"Normale che quando sei in vantaggio l'attaccante vuole far segnare. La squadra peró voleva giocare e gestire ma per fortuna il gol è arrivato all'ultimo minuto. Abbiamo fatto quello che vogliamo, portare coraggio e umiltà nel gestire la palla. Siamo molto contenti per ora, e per fortuna chi ha visto la partita si è divertito moltissimo. Sulla Nazionale? Sì, sono contento della chiamata, l'ho sempre detto che per arrivarci devo far bene qui e vuol dire che lo sto facendo".