Simeone e l'insulto censurato da giocatori viola e televisioni, quel "figli di..." indirizzato ai tifosi...
Prima era stato Biraghi, subito dopo tutti i giocatori viola. Stesso hanno praticamente fatto televisioni e giornali che non hanno voluto dar risalto (anche giustamente) all'offesa di Simeone che, dop...
Prima era stato Biraghi, subito dopo tutti i giocatori viola. Stesso hanno praticamente fatto televisioni e giornali che non hanno voluto dar risalto (anche giustamente) all'offesa di Simeone che, dopo aver mostrato con rabbia il gesto dello "state zitti" ha insultato in spagnolo la Curva Fiesole e i tifosi della Fiorentina sperando di non essere capito e tradotto. La sua offesa è stata "Concha de tu madre", la traduzione ognuno la può trarre da se ma questa frase, come può essere trovata facilmente su internet, rappresenta una delle peggiori offese che si possono fare in spagnolo.