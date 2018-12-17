Simeone e l'insulto censurato da giocatori viola e televisioni, quel "figli di..." indirizzato ai tifosi...

Prima era stato Biraghi, subito dopo tutti i giocatori viola. Stesso hanno praticamente fatto televisioni e giornali che non hanno voluto dar risalto (anche giustamente) all'offesa di Simeone che, dop...

A cura di Flavio Ognissanti 17 dicembre 2018 12:19

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