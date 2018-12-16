Simeone: "Chiedo scusa per la mia esultanza polemica. La cosa che mi ha fatto innervosire..."

Queste alcune parole di Giovanni Simeone in mix zone: “Siamo tornati a vincere, siamo tornati ad esser quello che la Fiorentina è. Adesso siamo a 4 punti alla Champions, il campionato è così: siamo tu...

Queste alcune parole di Giovanni Simeone in mix zone: “Siamo tornati a vincere, siamo tornati ad esser quello che la Fiorentina è. Adesso siamo a 4 punti alla Champions, il campionato è così: siamo tutti allo stesso livello. Il ritorno al gol? E’ stato un periodo difficile, nel corso dell’anno accadono cose così, alti e bassi. Adesso devo andare avanti così. L’esultanza? Non ero arrabbiato coi tifosi ma con me stesso: so di aver passato un periodo difficile, i miei amici e la mia ragazza sono stati con me e mi hanno dato la carica per superare questa fase. In settimana ho subito un furto e mi ero un po’ innervosito. Chiedo scusa ai tifosi perché non c’entravano nulla, anzi quando ci sono loro la differenza si sente. Il gesto del dito alla bocca? Non era voluto… volevo scaricare la rabbia che avevo addosso, ho passato un momento difficile a livello personale. Ora devo stare tranquillo, per cui chiedo ancora scusa ai tifosi viola”.