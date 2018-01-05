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Simeone: "Bello segnare alla fine ma volevamo vincere oggi. Ho fatto una scommessa con Pioli..."

Giovanni Simeone ha parlato a fine partita a Sky Sport, queste le sue parole:"Abbiamo cercato sempre di segnare e di vincere questa partita. Dobbiamo continuare così, non perdere per noi è importante....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 gennaio 2018 23:00
Simeone: "Bello segnare alla fine ma volevamo vincere oggi. Ho fatto una scommessa con Pioli..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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Giovanni Simeone ha parlato a fine partita a Sky Sport, queste le sue parole:

"Abbiamo cercato sempre di segnare e di vincere questa partita. Dobbiamo continuare così, non perdere per noi è importante. Bello far gol e pareggiare alla fine ma noi volevamo vincere. Ho scommesso con Pioli di superare i 12 gol ma non dico niente. Quando li farò saprete tutto. Non dobbiamo porci limiti, dobbiamo crederci sempre fino alla fine. La nazionale per me è un sogno e sognare è bello ma devo migliorare tantissimo."

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