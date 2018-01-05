Simeone: "Bello segnare alla fine ma volevamo vincere oggi. Ho fatto una scommessa con Pioli..."

Giovanni Simeone ha parlato a fine partita a Sky Sport, queste le sue parole:"Abbiamo cercato sempre di segnare e di vincere questa partita. Dobbiamo continuare così, non perdere per noi è importante....

Giovanni Simeone ha parlato a fine partita a Sky Sport, queste le sue parole:

"Abbiamo cercato sempre di segnare e di vincere questa partita. Dobbiamo continuare così, non perdere per noi è importante. Bello far gol e pareggiare alla fine ma noi volevamo vincere. Ho scommesso con Pioli di superare i 12 gol ma non dico niente. Quando li farò saprete tutto. Non dobbiamo porci limiti, dobbiamo crederci sempre fino alla fine. La nazionale per me è un sogno e sognare è bello ma devo migliorare tantissimo."