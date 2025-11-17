17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:52

Si avvicina il ritorno di Gosens: l’esterno atteso in gruppo per strappare una maglia contro la Juventus

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Si avvicina il ritorno di Gosens: l'esterno atteso in gruppo per strappare una maglia contro la Juventus

L'esterno tedesco sta cercando di smaltire la lesione al retto femorale della coscia sinistra per scendere in campo contro la Juventus

Robin Gosens è uno degli indisponibili che la Fiorentina spera di poter recuperare durante quest’ultima settimana di sosta per le nazionali. L’esterno tedesco è al lavoro per smaltire la lesione al retto femorale della coscia sinistra subita contro l’Inter qualche settimana fa con il calciatore che è rimasto ai box contro il Lecce, Mainz e Genoa.
Vanoli aspetta Gosens a braccia aperte: l’ex calciatore di Inter e Atalanta è considerato un elemento imprescindibile nella rosa viola per caratteristiche tecniche ideali per il 3-5-2 e per il carisma del giocatore che gli permette di essere uno leader dello spogliatoio.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’approdo di Vanoli con i carichi di lavoro aumentati rispetto alla gestione Pioli, potrebbero favorire il rendimento di Gosens in cui è fortissima la voglia di rivalsa dopo un inizio di stagione sottotono.
Il rientro in gruppo di Gosens è atteso nei prossimi giorni con la speranza di strappare almeno una convocazione per il match contro la Juventus in programma sabato al Franchi.

