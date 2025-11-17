Si avvicina il ritorno di Gosens: l’esterno atteso in gruppo per strappare una maglia contro la Juventus

Robin Gosens è uno degli indisponibili che la Fiorentina spera di poter recuperare durante quest’ultima settimana di sosta per le nazionali. L’esterno tedesco è al lavoro per smaltire la lesione al retto femorale della coscia sinistra subita contro l’Inter qualche settimana fa con il calciatore che è rimasto ai box contro il Lecce, Mainz e Genoa.

Vanoli aspetta Gosens a braccia aperte: l’ex calciatore di Inter e Atalanta è considerato un elemento imprescindibile nella rosa viola per caratteristiche tecniche ideali per il 3-5-2 e per il carisma del giocatore che gli permette di essere uno leader dello spogliatoio.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’approdo di Vanoli con i carichi di lavoro aumentati rispetto alla gestione Pioli, potrebbero favorire il rendimento di Gosens in cui è fortissima la voglia di rivalsa dopo un inizio di stagione sottotono.

Il rientro in gruppo di Gosens è atteso nei prossimi giorni con la speranza di strappare almeno una convocazione per il match contro la Juventus in programma sabato al Franchi.