SHOCK FIORENTINA, TROVATO MORTO ASTORI IN HOTEL
Una notizia scioccante. Nella notte è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il giocatore è stato trovato senza vita
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 11:39
Una notizia scioccante. Nella notte è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il giocatore è stato trovato senza vita nell'albergo sede del ritiro viola, l'hotel Là di Moret. Si attendo notizie per il regolare svolgimento della gara.
Ore 12.04: la gara sarà rinviata a data da destinarsi. Il Capitano della Fiorentina non era sceso nella Hall dell’Hotel ed è stato trovato in camera esanime. Si attendono ulteriori sviluppi
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