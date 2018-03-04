SHOCK FIORENTINA, TROVATO MORTO ASTORI IN HOTEL

Una notizia scioccante. Nella notte è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il giocatore è stato trovato senza vita

Una notizia scioccante. Nella notte è morto il capitano della Fiorentina Davide Astori. Il giocatore è stato trovato senza vita nell'albergo sede del ritiro viola, l'hotel Là di Moret. Si attendo notizie per il regolare svolgimento della gara.

Ore 12.04: la gara sarà rinviata a data da destinarsi. Il Capitano della Fiorentina non era sceso nella Hall dell’Hotel ed è stato trovato in camera esanime. Si attendono ulteriori sviluppi

https://www.labaroviola.com/acf-allarme-astori-non-si-presentato-colazione-dormiva-solo/42746/