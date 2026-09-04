S.Gamberini: "Goncalves è meglio di Gudmundsson. Gli infortuni non sono mai stati un problema"

Il commentatore di Dazn ed esperto di calcio portoghese, Simone Gamberini, ha parlato del neoacquisto viola Pedro Goncalves ai canali del IlPentasport

Ecco le parole di S.Gamberini al IlPentasport "Goncalves è meglio di Gudmundsson. Il giocatore arriva in forma, è un ragazzo che ha dato i suoi migliori anni allo Sporting, è un uomo copertina della gestione Amorim, con un titolo che mancava da 20 anni. A livello muscolare ha avuto una stagione difficile solo l'anno scorso, ma non è un problema patologico. Quest'anno ha iniziato la stagione con la squadra e c'è da dire che appena riprenderà il ritmo partita non lo vedo come un profilo a rischio infortuni.

Il punto forte sta nella sua capacità di realizzare gol e assist, ma va considerata la differenza tra campionato italiano e portoghese. In Portogallo c'è una forte discrepanza tra le squadre di vertice e quelle di medio-bassa classifica. E' come se mancasse quella classe media di Serie A. Ma ciò non significa che non possa replicare quelle prestazioni in Italia.

La differenza tra Mastantuono e Goncalves è quella che il portoghese tende a sparire di più durante la partita, ma ha sempre il colpo per essere decisivo. Hanno caratteristiche differenti, anche rispetto a Njie che è un esterno puro".