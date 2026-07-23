Sfuma Garnacho, l'esterno è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Aston Villa, niente Serie A

L'esterno non arriverà in viola

Quello che fino a poche ore fa era soltanto un forte sospetto nell'aria si è trasformato in una certezza matematica: Alejandro Garnacho non vestirà la maglia della Fiorentina.

Nelle ultime giornate di trattative, il nome del giovane talento offensivo era stato accostato a più riprese al nostro campionato. Il suo profilo era stato infatti proposto con insistenza non soltanto agli uomini di mercato della società viola, ma anche alla dirigenza della Roma, entrambe alla ricerca di un profilo di estro e imprevedibilità per rinforzare i rispettivi reparti avanzati. La suggestione di vederlo all'opera in Serie A aveva riacceso le fantasie dei tifosi, fiduciosi di poter piazzare un colpo ad effetto.

Tuttavia, la potenza economica e il fascino della Premier League hanno fatto ancora una volta la differenza. L'Aston Villa ha piazzato l'affondo decisivo, accelerando con decisione le operazioni e bruciando sul tempo la concorrenza. L'operazione si è conclusa con la firma ufficiale: il fantasista riparte così dai Villans, lasciando Fiorentina e Roma a bocca asciutta e costrette a virare su nuovi obiettivi per il proprio attacco.