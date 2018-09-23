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Settore giovanile: risultati fantastici nel weekend e pieno di vittorie

Questi i risultati delle squadre del settore giovanile della Fiorentina, che sono andate molto bene nel fine settimana:PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: Fiorentina-Udinese 2-1 (Vlahovic, Koffi)ALLIEVI...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 19:19
Settore giovanile: risultati fantastici nel weekend e pieno di vittorie - foto ACF
foto ACF
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Questi i risultati delle squadre del settore giovanile della Fiorentina, che sono andate molto bene nel fine settimana:

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: Fiorentina-Udinese 2-1 (Vlahovic, Koffi)

ALLIEVI U17, all. Matteo Cioffi: Fiorentina-Torino 3-0 (Silvestri, Gaeta rig., Guedegbe)

ALLIEVI U16, all. Matteo Fazzini: Torino-Fiorentina 2-5 (Sene x2, Distefano x2, Lofoco)

GIOVANISSIMI U15, all. Mirko Mazzantini: Torino-Fiorentina 0-4 (Salini x2, Amatucci, Falconi)

 

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