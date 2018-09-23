Settore giovanile: risultati fantastici nel weekend e pieno di vittorie
Questi i risultati delle squadre del settore giovanile della Fiorentina, che sono andate molto bene nel fine settimana:PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: Fiorentina-Udinese 2-1 (Vlahovic, Koffi)ALLIEVI...
A cura di Redazione Labaroviola
23 settembre 2018 19:19
Questi i risultati delle squadre del settore giovanile della Fiorentina, che sono andate molto bene nel fine settimana:
PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: Fiorentina-Udinese 2-1 (Vlahovic, Koffi)
ALLIEVI U17, all. Matteo Cioffi: Fiorentina-Torino 3-0 (Silvestri, Gaeta rig., Guedegbe)
ALLIEVI U16, all. Matteo Fazzini: Torino-Fiorentina 2-5 (Sene x2, Distefano x2, Lofoco)
GIOVANISSIMI U15, all. Mirko Mazzantini: Torino-Fiorentina 0-4 (Salini x2, Amatucci, Falconi)