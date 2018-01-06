Serie A, si intensifica la lotta per l'Europa: vince il Milan, la Samp perde a Benevento. Napoli e Lazio...
Il Napoli si issa sempre più in testa alla classifica, battendo 2-0 il Verona. Sempre nelle gare delle 15, il Milan batte di misura il Crotone (1-0), la Lazio dilaga a Ferrara (2-5, poker di Immobile)...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 18:10
Il Napoli si issa sempre più in testa alla classifica, battendo 2-0 il Verona. Sempre nelle gare delle 15, il Milan batte di misura il Crotone (1-0), la Lazio dilaga a Ferrara (2-5, poker di Immobile), il Genoa batte il Sassuolo (1-0) ed il Benevento trova la seconda vittoria consecutiva contro la Samp (3-2) prossima avversaria viola.
Milan 1 Crotone 0
Napoli 2 Verona 0
Genoa 1 Sassuolo 0
Spal 2 Lazio 5
Benevento 3 Sampdoria 2