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Serie A: la Fiorentina è prima, ma per i km percorsi. Quasi 112 a partita...

La Fiorentina è la squadra di Serie A che corre più di ogni altra: lo dicono i dati ufficiali rilasciati dalla Lega Serie A.  I viola di Pioli fanno in media, a partita,  111,398 km. Alle spalle c'è l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 17:47
Serie A: la Fiorentina è prima, ma per i km percorsi. Quasi 112 a partita... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
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La Fiorentina è la squadra di Serie A che corre più di ogni altra: lo dicono i dati ufficiali rilasciati dalla Lega Serie A.  I viola di Pioli fanno in media, a partita,  111,398 km. Alle spalle c'è la capolista del campionato Inter, dietro di appena 37 metri medi percorsi a partita. Chiude il podio, un po' più staccata - di circa 300 metri medi a partita - l'Atalanta.

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