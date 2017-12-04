Serie A: la Fiorentina è prima, ma per i km percorsi. Quasi 112 a partita...
La Fiorentina è la squadra di Serie A che corre più di ogni altra: lo dicono i dati ufficiali rilasciati dalla Lega Serie A. I viola di Pioli fanno in media, a partita, 111,398 km. Alle spalle c'è l...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 17:47
La Fiorentina è la squadra di Serie A che corre più di ogni altra: lo dicono i dati ufficiali rilasciati dalla Lega Serie A. I viola di Pioli fanno in media, a partita, 111,398 km. Alle spalle c'è la capolista del campionato Inter, dietro di appena 37 metri medi percorsi a partita. Chiude il podio, un po' più staccata - di circa 300 metri medi a partita - l'Atalanta.