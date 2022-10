La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sui tanti infortuni in Serie A, i muscoli dei calciatori non reggono: Spezia e Milan a 10 infortunati, Udinese e Juve a 7, Fiorentina con 6 infortunati, Monza anche a 6, Roma e Salernitana a 5, Atalanta, Cremonese ed Empoli 4.

