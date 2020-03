Alcuni club italiani cominciano ed essere pessimisti sulla ripresa del campionato, non lo è la Lega che assicura la ripartenza. L’idea che spunta è identica a quella della Premier League ovvero la ripresa ad inizio giugno con la conclusione entro il 30 luglio per poi ricominciare una settimana dopo la nuova stagione calcistica. La Lega con l’UEFA e la FIFA ha fatto sapere che si può sforare la data del 30 giugno, giorno in cui scadono i contratti dei calciatori in prestito. Un’ipotesi che comunque va valutata… molto dipenderà da come andrà la battaglia contro il Coronavirus, sarà ciò a decretare se a giugno e luglio si potrà giocare o meno. Lo riporta Il Corriere dello Sport.