L’emergenza coronavirus sta obbligando il calcio a giocare a porte chiuse: un danno da non sottovalutare nemmeno in ottica ricavi e diritti TV, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I club di serie A si apprende nell’interessante focus, avranno delle perdite per circa 20 milioni di euro. Non solo, ci sarà anche una perdita prevista per la vendita dei prossimi diritti. Il Milan è la società maggiormente colpita, con 3.5 milioni di perdite, mentre la Fiorentina ci rimetterà quasi mezzo milione.