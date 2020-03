Ieri durante la riunione di Lega sono state esposte le diverse perplessità ed idee sul ritorno in campo. Sono stati quantificati i danni economici, 70 milioni per la Serie A e fino a 700 nel caso in cui la stagione non dovesse ripartire. Situazione piuttosto difficile, la FIGC ha dato la sua disponibilità a giocare in piena estate, dopo il 30 giugno ma serviranno delle apposite deroghe per i contratti. Lo riporta Tuttosport.