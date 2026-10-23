Serena: "Non può essere colpa sempre di Vanoli, i giocatori si devono dare una svegliata"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore viola Michele Serena ha analizzato la delicata situazione attuale della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli.

L'ex terzino ha poi focalizzato l'attenzione sull'atteggiamento della rosa:

"La Fiorentina possiede un ottimo organico, ben bilanciato tra elementi esperti e giovani di prospettiva. Questa squadra deve ritrovare la giusta carica e iniziare a spingere sull'acceleratore. Siamo solo alla settima giornata ed è già stato sostituito il tecnico: non è giusto che sia sempre l'allenatore a fare da capro espiatorio. Prima o poi occorre che anche i calciatori si assumano le proprie responsabilità e vengano messi con le spalle al muro. Con la qualità a disposizione non è ammissibile ripetere un'annata negativa: molti giocatori stanno semplicemente rendendo al di sotto delle proprie reali possibilità."

In chiusura, un commento sulle ultime prestazioni dei viola:

"Purtroppo ho assistito dal vivo alla gara contro il Genoa: una prova davvero opaca sotto ogni punto di vista, che ha lasciato pochissimi segnali d'incoraggiamento e mi ha profondamente deluso. È pur vero che nell'ultimo turno si è affrontato un Como in grande salute e di ottimo livello, ma se le risposte sul terreno di gioco sono queste, la gestione diventa complessa per chiunque. I calciatori devono rendersi conto che, pur non essendo ancora drammatica, la classifica è molto brutta, specialmente osservando gli impegni che ci attendono prima della sosta.