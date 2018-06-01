Serbia: convocazione al mondiale per Milenkovic. Valutazione in aumento sul mercato?
Ecco la lista dei convocati della Serbia del CT Mladen Krstajic: Portieri: Vladimir Stojkovic (Partizan), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Marko Dmitrovic (Eibar); Difensori: Aleksandar Kolarov (Roma), Antonio Rukavina (Villarreal), Milan Rodic (Stella Rossa), Branislav Ivanovic (Zenit), Uros Spajic (Krasnodar), Milos Veljkovic (Werder Brema), Dusko Tosic (Guangzhou R&F), Nikola Milenkovic (Fiorentina); Centrocampisti: Nemanja Matic (Manchester United), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Marko Grujic (Liverpool), Dusan Tadic (Southampton), Andrija Zivkovic (Southampton), Filip Kostic (Amburgo), Nemanja Radonjic (Stella Rossa), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Adem Ljajic (Torino); Attaccanti: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (Paok), Luka Jovic (Eintracht Francoforte).