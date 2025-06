Sentite Toni: “Dzeko vecchio? Io ho vinto la classifica marcatori a 38 anni, che coppia con Kean”

L’ex bomber della Fiorentina Luca Toni ha rilasciato un intervista ai media presenti a Pitti Uomo e ha parlato anche dell’aarivo di Dzeko a Firenze, queste le sue parole:

“Dzeko lo conosco bene, quando io ero al Bayern lui iniziava al Wolfsburg, è un calciatore forte e importante. Chi parla dell’età di un calciatore.. io ho vinto la classifica marcatori a 38 anni e già a 30 mi davano del vecchio. Secondo me Dzek è un giocatore importante, quando hai la fortuna di avere un calciatore così che ha la voglia di mettersi in gioco in una piazza importante come Firenze vuol dire che viene con la testa giusta.

Lo aspetteranno con i fari puntati addosso perché appena sbaglia un pallone ci sarà chi dirà che è vecchio e lento. Lo conosco ed è un professionista esemplare e riuscirà a dimostrare di essere un calciatore importante. Un calciatore come lui viene a Firenze per giocare, se viene con l’idea di fare la riserva non è l’idea giusta, vorrà giocare con Kean, con due come lui la davanti i difensori si iniziano a preoccupare”