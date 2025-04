Sentite Sportmediaset: “La Juve vuole un portiere, il preferito per la porta è De Gea della Fiorentina”

La Juve si sta già attrezzando per la nuova stagione, a prescindere di chi sarà al timone (anche se Tudor ha molte possibilità di restare). Michele Di Gregorio, arrivato in prestito dal Monza e il cui riscatto è scattato a inizio 2025 per una cifra complessiva di circa 20 milioni, non è stato certo tra i peggiori dell’annata ma in ottica futura il club bianconero potrebbe cercare un profilo di maggiore esperienza. Tra i possibili candidati nel caso dell’addio del portiere di scuola Inter, considerando comunque che la Juventus ha in rosa un giocatore di alto livello come Mattia Perin, il nome che più intriga è quello di David De Gea, attualmente alla Fiorentina.

Il portiere spagnolo, 34 anni, ha firmato un contratto di un anno con opzione per il rinnovo di un altro anno che i Viola possono esercitare autonomamente. Un problema relativo, nel caso in cui la Juventus fosse davvero convinta di chiudere per De Gea, anche dovendo versare la cifra eventualmente richiesta dalla Fiorentina.

L’ex portiere di Atletico Madrid e Manchester United è praticamente rinato alla corte di Palladino ritornando ai livelli straordinari di qualche anno fa e lasciandosi alle spalle le brutte esperienze nelle ultime stagioni con i Red Devils, che lo hanno costretto a un anno di inattività da svincolato, prima che Commisso si ricordasse di lui rilanciandolo alla grande. Lo riporta Sportmediaset