Sentite Ripa: "Ripartirei da Mandragora, può dare l'equilibrio che manca alla Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Ripa, ha così parlato dopo la sconfitta contro l'Udinese, soffermandosi sull'assenza di Edoardo Bove e come la Fiorentina potrebbe sopperire alla sua as...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Ripa, ha così parlato dopo la sconfitta contro l'Udinese, soffermandosi sull'assenza di Edoardo Bove e come la Fiorentina potrebbe sopperire alla sua assenza: “Senza Bove bisogna sopperire al lavoro che oggi manca e Beltran fatica a fare mentre Sottil è tutt’altro che un centrocampista. Ripartirei dallo schierare un centrocampista in più, Mandragora può essere il giocatore che può dare l’equilibrio che manca alla Fiorentina. Contro Juventus e Napoli sarà necessario rinfoltire il centrocampo"

COLPANI DEVE INCIDERE DI PIÙ IN FASE OFFENSIVA, TOLTA LA GARA A LECCE HA 0 GOAL E 0 ASSIST IN STAGIONE

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