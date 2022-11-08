Sentite Pruzzo: ''La Fiorentina si era nuovamente interessata ad Odriozola, andrà alla Juve''
A Firenzde non sono contenti di Dodo, per questo la società era ripiombata sul laterale del Real Madrid Odriozola
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 17:58
Intervenuto ai microfoni di Radip Bruno, Roberto Pruzzo ha rivelato una dinamica di calciomercato che interessa da vicino Alvaro Odriozola:
"La Juventus prenderà Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il giocatore è stato cercato nuovamente anche dalla Fiorentina: a Firenze non sono contenti di Dodò anche per il prezzo che i viola hanno dovuto sborsare, per questo motivo avevano pensato nuovamente all'esterno del Real, che ormai però andrà a Torino".
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