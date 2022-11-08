Sentite Pruzzo: ''La Fiorentina si era nuovamente interessata ad Odriozola, andrà alla Juve''

A Firenzde non sono contenti di Dodo, per questo la società era ripiombata sul laterale del Real Madrid Odriozola

Intervenuto ai microfoni di Radip Bruno, Roberto Pruzzo ha rivelato una dinamica di calciomercato che interessa da vicino Alvaro Odriozola:

"La Juventus prenderà Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il giocatore è stato cercato nuovamente anche dalla Fiorentina: a Firenze non sono contenti di Dodò anche per il prezzo che i viola hanno dovuto sborsare, per questo motivo avevano pensato nuovamente all'esterno del Real, che ormai però andrà a Torino".

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