Sentite Pedullà: "Chiesa? Ci sono club inglesi pronti ad offrire 80 milioni. Il mercato in uscita..."

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Maxi Olivera al Cagliari? Ha già detto sì a Lopez. Al tecnico piace solo il terzino della Fiorentina, non gli alt...

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Maxi Olivera al Cagliari? Ha già detto sì a Lopez. Al tecnico piace solo il terzino della Fiorentina, non gli altri profili che gli sono stati proposti in questi giorni".

Prosegue su un altro elemento in uscita dalla Fiorentina: "Sanchez? Può andare all’estero, il suo procuratore sta lavorando: il ragazzo vuole giocare, la Fiorentina non lo vuole mettere sul mercato ma a fine stagione ci saranno i Mondiali".

E conclude con un pensiero su Chiesa: "65 milioni per Chiesa? Mi risulta che alcuni club stranieri, per esempio inglesi, potrebbero mettere sul piatto 15 milioni in più".