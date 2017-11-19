Sentite Mihajlovic: ''Io commissario tecnico dell'Italia? Chi non vorrebbe farlo? Alla Serbia due anni...''
Sinisa Mihajlovic si è espresso, nel post gara del suo Torino, anche sulla possibilità di diventare allenatore della nazionale italiana di calcio, seppur estremamente ipotetica: "Non vedo chi non fare...
A cura di Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 21:34
Sinisa Mihajlovic si è espresso, nel post gara del suo Torino, anche sulla possibilità di diventare allenatore della nazionale italiana di calcio, seppur estremamente ipotetica: "Non vedo chi non farebbe il tecnico dell'Italia, io ho fatto questo lavoro per due anni e per me è stato un onore allenare la Serbia".