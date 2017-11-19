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Sentite Mihajlovic: ''Io commissario tecnico dell'Italia? Chi non vorrebbe farlo? Alla Serbia due anni...''

Sinisa Mihajlovic si è espresso, nel post gara del suo Torino, anche sulla possibilità di diventare allenatore della nazionale italiana di calcio, seppur estremamente ipotetica: "Non vedo chi non fare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2017 21:34
Sentite Mihajlovic: ''Io commissario tecnico dell'Italia? Chi non vorrebbe farlo? Alla Serbia due anni...'' -
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Sinisa Mihajlovic si è espresso, nel post gara del suo Torino, anche sulla possibilità di diventare allenatore della nazionale italiana di calcio, seppur estremamente ipotetica: "Non vedo chi non farebbe il tecnico dell'Italia, io ho fatto questo lavoro per due anni e per me è stato un onore allenare la Serbia".

 

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