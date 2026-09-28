Sentite Mancini: "I giocatori non possono fare 4 partite ravvicinate, dobbiamo fare dei cambi"

Il commissario tecnico azzurro ha parlato prima della trasferta turca

Alla vigilia della sfida contro la Turchia e all'indomani della battuta d'arresto rimediata contro il Belgio, il CT della Nazionale Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione. Il tecnico azzurro ha predicato equilibrio e lucidità, preannunciando diversi cambi di formazione e difendendo la prestazione dei suoi giocatori dalle recenti polemiche.

L'analisi del tecnico e il piano per le rotazioni "Serve mantenere la calma anziché farsi prendere dall'ansia del momento. Ci siamo confrontati con una selezione di altissimo livello e nella ripresa si sono viste cose egregie. Apporteremo qualche modifica alla formazione, concedendo spazio ad altri elementi. Il turnover è indispensabile: un calciatore non può sostenere quattro gare in così pochi giorni, e questa rappresenta un'ottima opportunità per mettere alla prova volti nuovi. I giudizi negativi su Romano? Non mi scalfiscono affatto, la sua prestazione è stata di ottimo livello. Sbagliare è umano e può succedere a chiunque, noi continuiamo a essere soddisfatti di lui".