Sentite La Nazione: “La Fiorentina spaventa l’Inter ma viene beffata dall’arbitro”

Inter molto spaventata dagli attacchi viola nel finale

Così fa male, analizzando la sconfitta della Fiorentina di Raffaele Palladino contro l'Inter di Simone Inzaghi. La squadra viola, con praticamente gli stessi uomini che hanno vinto giovedì, mette in difficoltà i nerazzurri ma l'arbitro La Penna non vece la palla oltre la linea di fondo su un contrasto che porta al calcio d'angolo dell'autogol di Pongracic. Una beffa atroce.

Eppure Raffaele Palladino ci credeva e aveva riproposto, a parte Moreno, la stessa formazione dell'impresa del Franchi. I nuovi tutti in panchina, pronti a dare una mano a gara in corso. L'Inter parte meglio, colpisce un palo e una traversa. Poi l'episodio contestato, con Bastoni che crossa in scivolata dal fondo ma il pallone è ampiamente uscito. La deviazione porta al corner che è letale per la difesa viola. Pongracic fa autogol e la Fiorentina è sotto. La reazione c'è e poco dopo Matteo Darmian tocca un pallone con il braccio: rigore per i viola. Calcia Mandragora che manda la partita in parità all'intervallo.

Nella ripresa è tanta Inter che parte molto forte e trova subito il gol di vantaggio con Marko Arnautovic. Così Palladino decide di schierare i volti nuovi con l'esordio in maglia viola di Nicolò Zaniolo e Nicolò Fagioli. La Fiorentina prova a creare qualcosa con qualità, ma non riesce a fare male all'Inter, molto spaventata dagli attacchi viola. Finisce così a San Siro, con molta rabbia. Lo scrive La Nazione.

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