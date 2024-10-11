Sentite La Nazione: “Il Viola Park? Qualcosa di più gratificante di un trofeo”

Inaugurazione Viola Park, sono passati 365 giorni dalla notte dell'11 ottobre del 2023

Inaugurazione Viola Park, sono infatti passati 365 giorni dalla notte dell'11 ottobre del 2023, quando le grandi cariche del calcio e dello stato si sono riunite all'interno del centro sportivo viola per festeggiare questo grande traguardo per la Fiorentina.

La struttura viola è stata cercata e voluta da Joe Barone che ci ha dedicato vita e anima. Quella serata è destinata a entrare negli annali della Fiorentina. Qualcosa di più gratificante di un trofeo. La gioia che Rocco Commisso ha negli occhi quando guarda la sua creatura è abbastanza evidente. Adesso la Fiorentina ha una sua casa e se la gode a pieno. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-per-acquistare-gudmundsson-paghera-17-milioni-piu-forse-35-di-bonus/271957/#google_vignette