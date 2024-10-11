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Sentite La Nazione: “Il Viola Park? Qualcosa di più gratificante di un trofeo”

Inaugurazione Viola Park, sono passati 365 giorni dalla notte dell'11 ottobre del 2023

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 ottobre 2024 09:50
Sentite La Nazione: “Il Viola Park? Qualcosa di più gratificante di un trofeo” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Viola Park
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Inaugurazione Viola Park, sono infatti passati 365 giorni dalla notte dell'11 ottobre del 2023, quando le grandi cariche del calcio e dello stato si sono riunite all'interno del centro sportivo viola per festeggiare questo grande traguardo per la Fiorentina.

La struttura viola è stata cercata e voluta da Joe Barone che ci ha dedicato vita e anima. Quella serata è destinata a entrare negli annali della Fiorentina. Qualcosa di più gratificante di un trofeo. La gioia che Rocco Commisso ha negli occhi quando guarda la sua creatura è abbastanza evidente. Adesso la Fiorentina ha una sua casa e se la gode a pieno. Lo scrive La Nazione

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