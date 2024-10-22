Sentite La Nazione: “Gudmundsson potrebbe saltare sei partite e tornare dopo la sosta”

Avventurarsi in previsioni è complicato in assenza di un report medico ma lo stop potrebbe essere lungo

Discorso più complesso per quanto riguarda Gudmundsson. Ieri la Fiorentina ha deciso di rimandare gli accertamenti a domani. Avventurarsi in previsioni è complicato in assenza di un report medico. Resta la faccia cupa del calciatore al momento dell'uscita dal campo e la speranza che si sia fermato in tempo. In questo caso il confine è tra il risentimento e la lesione muscolare con il relativo grado. La forbice delle ipotesi è ampia. Di sicuro l'islandese non ci sarà giovedì a San Gallo e nemmeno domenica con la Roma. Poi si vedrà, ma se le cose non dovessero mettersi bene, Albert potrebbe saltare sei gare e tornare dopo la sosta di campionato. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-svela-minimo-un-mese-di-stop-per-gudmundsson-ha-degli-edemi-per-questo-esami-domani/273535/