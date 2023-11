Sentite il Soprintendente Ranaldi “Franchi scoperto? Non è un problema, per me sarebbe meglio”

Intervenuta ai microfoni di RTV38, Antonella Ranaldi, Soprintendente per l’Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio per la città metropolitana di Firenze, ha così parlato del restyling del Franchi, soffermandosi sul tema caldo della copertura: “Franchi scoperto? Per me non è un problema anzi, sarebbe meglio. Capsico il disagio ei tifosi nello stare in uno stadio scoperto, però la mancata copertura non è un problema. Anzi. Non credo comunque che il Franchi rimarrà scoperto, però bisogna ricordare una cosa. I fondi europei servono alla ristrutturazione dello stadio e il resto viene sempre dopo”.