Sentite il Corriere dello Sport: “Non tutti in società sono convinti dei benefici di rifare la Conference”

La squadra ci crede, anche se non tutti in società sono così convinti dei benefici di rifare la Conference. La Fiorentina affronta l’ultima giornata di campionato contro l’Udinese con la speranza di centrare una complicata qualificazione alla Conference League. Per riuscirci, i viola dovranno vincere e sperare in una contemporanea sconfitta della Lazio contro il Lecce. Nonostante l’obiettivo sia difficile, la squadra crede nell’impresa, anche se in società non tutti sono convinti dei benefici di un’ulteriore partecipazione europea. Lo scrive il Corriere dello Sport.