Sentite Gazzetta: “Inutile negarlo, Italiano ci teneva tantissimo a battere la Fiorentina”

Fischio finale. Vincenzo Italiano esulta, corre verso il tunnel dello stadio, abbraccia l'addetto stampa del Bologna e lancia il suo cappellino che però non arriva a destinazione, ai tifosi. Da questi...

Fischio finale. Vincenzo Italiano esulta, corre verso il tunnel dello stadio, abbraccia l'addetto stampa del Bologna e lancia il suo cappellino che però non arriva a destinazione, ai tifosi. Da questi gesti sarebbe scaturita la rabbia del direttore Daniele Pradè nei confronti dell'ex allenatore della Fiorentina.

Era immaginabile capire la voglia che Vincenzo Italiano aveva di battere la sua ex squadra. Le farfalle nello stomaco di qualche giorno prima, il turnover contro il Benfica in Champions League. Tutto era preventivabile, tranne che questa polemica. In sala stampa l'allenatore ha risposto al ds viola, ricordando anche i suoi bei momenti a Firenze. Ranieri rincara la dosa parlando di un saluto mancato. Insomma, tutto poteva essere possibile, ma questo scenario era davvero difficile da immaginare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/dodo-non-ha-accettato-lesultanza-di-italiano-per-la-vittoria-sei-stato-3-anni-con-noi-ci-vuole-rispetto/281004/