Sentite Floro Flores: "Il mio Benevento va a Firenze per vincere, venderemo cara la pelle in ogni modo"

L'ex giocatore e tecnico campano ha parlato del match coi viola

Sarà il Benevento il primo ostacolo ufficiale della stagione per la Fiorentina. I campani faranno visita al "Franchi" venerdì prossimo in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Nessuna intenzione di fare da comparsa Il tecnico della formazione campana, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie B, Antonio Floro Flores, chiarisce subito di non voler impostare una gara di pura attesa: «Sfidare la Fiorentina rappresenta un'ottima opportunità per tutti noi; affrontiamo una compagine di valore che ha lavorato benissimo durante il calciomercato. Loro avranno il fattore campo dalla loro parte, ma noi non andremo a Firenze per fare le comparse. Giocheremo per vincere o almeno per tentarci con tutte le nostre forze, perché è questa l'attitudine che dobbiamo dimostrare».

Vietato ripetere i recenti sbagli L'allenatore evidenzia poi l'importanza di mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di tensione: «Siamo consapevoli che non potremo riproporre le ingenuità viste contro il Ravenna, altrimenti il rischio non è prenderne tre, ma molti di più. Questo test ci rivelerà chiaramente di che pasta siamo fatti: è un bene misurarsi in sfide reali di questo livello anziché disputare semplici amichevoli».