Sentite Coufal: “Invito i tifosi del West Ham a Praga. Spero di vincere e festeggiare là”

Durante l’intervista concessa ai canali ufficiali del West Ham, Vladimir Coufal, terzino destro degli Hammers, ha così parlato in vista della finale di Conference League contro la Fiorentina: “Contro l’AZ Alkmaar mi è dispiaciuto di non essere in campo. Soffrivo con i miei compagni. A fine partita ero stanchissimo. I ragazzi hanno gestito la partita, e l’hanno chiusa, Ora siamo in finale. Ora tutti i tifosi del West Ham che potranno vengano a Praga, è una città bellissima. Spero davvero di poter vincere e festeggiare la”.