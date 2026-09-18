Sentite Caserta: "Grosso resta un ottimo tecnico, a volte non riesci ad esprimerti e non capisci"

L'ex giocatore ed ora allenatore ha parlato di Grosso

Nel suo intervento ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabio Caserta, ex calciatore e oggi allenatore, si è espresso in sintesi sul momento della Fiorentina dopo la svolta in panchina.

Su Grosso «Senza vivere lo spogliatoio dall'interno è impossibile esprimere giudizi certi. Fabio resta un ottimo tecnico, anche se probabilmente non è riuscito a esprimere le qualità che lo avevano contraddistinto in passato».

Sull'arrivo di Vanoli «Vanoli non si è trovato nella condizione di ripartire dalle fondamenta, avendo già familiarità con il contesto viola».