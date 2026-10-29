Sentite Benalouane: "Stasera spero vinca l'Atalanta, mi piacerebbe vedere un bel 1-3 a Firenze"

A ventiquattro ore dal fischio d'inizio del match del "Franchi" (fissato per domani alle 20:45), cresce l'attesa per una sfida che promette scintille. In merito alla supersfida, la redazione di TuttoAtalanta ha raccolto il punto di vista di un doppio ex d'eccezione: Yohan Benalouane.

L'ex difensore, che ha vissuto stagioni intense soprattutto con la maglia della Dea, ha voluto spendere parole importanti per l'attuale tecnico orobico, difendendone il lavoro:

"Maurizio Sarri è un grande allenatore, lo conosco bene per averlo affrontato tante volte ed è universalmente riconosciuto come un tecnico di altissimo profilo. Ha bisogno del giusto tempo per incidere, ma sono assolutamente fiducioso sul fatto che riporterà l'Atalanta alla vittoria".