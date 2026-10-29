Sentite Benalouane: "Stasera spero vinca l'Atalanta, mi piacerebbe vedere un bel 1-3 a Firenze"
L'ex giocatore di Fiorentina ed Atalanta ha parlato del match di stasera
A ventiquattro ore dal fischio d'inizio del match del "Franchi" (fissato per domani alle 20:45), cresce l'attesa per una sfida che promette scintille. In merito alla supersfida, la redazione di TuttoAtalanta ha raccolto il punto di vista di un doppio ex d'eccezione: Yohan Benalouane.
La fiducia in Sarri e il pronostico nerazzurro
L'ex difensore, che ha vissuto stagioni intense soprattutto con la maglia della Dea, ha voluto spendere parole importanti per l'attuale tecnico orobico, difendendone il lavoro:
"Maurizio Sarri è un grande allenatore, lo conosco bene per averlo affrontato tante volte ed è universalmente riconosciuto come un tecnico di altissimo profilo. Ha bisogno del giusto tempo per incidere, ma sono assolutamente fiducioso sul fatto che riporterà l'Atalanta alla vittoria".
Inevitabile anche un pronostico sull'esito della gara: pur riconoscendo le difficoltà dell'impegno al Franchi, Benalouane si sbilancia senza esitazioni a favore della sua ex squadra, puntando su un netto 1-3 finale.