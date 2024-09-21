Sentite Ballotta: "De Gea? Fossi in Terracciano me la sarei presa. Non meritava il dualismo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha così parlato del tema portieri in casa Fiorentina: "De Gea? Prendere dei giocatori importanti va sempre bene, ma...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex portiere della Lazio, Marco Ballotta, ha così parlato del tema portieri in casa Fiorentina: "De Gea? Prendere dei giocatori importanti va sempre bene, ma Terracciano non si meritava questo dualismo visto che ha fatto bene negli ultimi anni. Essendo Terracciano un po' me la sarei presa, ma è un professionista, quindi ha accettato la situazione e si sta giocando le sue carte. Anche perché il posto sicuro non ce l'ha mai nessuno. Ci sono, comunque, tante partite da giocare, quindi due portieri titolari servono, e la Fiorentina in quel ruolo è copertissima"

Fiorentina prima in classifica nei dribbling riusciti in Serie A (33). Inseguono Napoli e Juventus

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