Sentite Amoruso: "Se la Fiorentina perde stasera la vado ad allenare io. Fare peggio sarebbe impossibile"
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Lecce, tornando sulla convocazione di Albert Gudmundsson e lanciando una p...
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Lecce, tornando sulla convocazione di Albert Gudmundsson e lanciando una provocazione sulla posizione di Raffaele Palladino: "Mi sono informato su Gudmundsson, è stato convocato perché in realtà il suo infortunio non dava complicazioni a livello motorio. Se dovesse giocare, lo schiererei in attacco accanto a Zaniolo. Comunque se la Fiorentina perde stasera la vado ad allenare io, anche gratis, tanto fare peggio sarebbe impossibile".