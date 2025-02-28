Labaro Viola

Sentite Amoruso: "Se la Fiorentina perde stasera la vado ad allenare io. Fare peggio sarebbe impossibile"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Lecce, tornando sulla convocazione di Albert Gudmundsson e lanciando una p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2025 15:20
Sentite Amoruso: "Se la Fiorentina perde stasera la vado ad allenare io. Fare peggio sarebbe impossibile" -
Radio
Amoruso
Condividi

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso ha così parlato in vista della sfida di questa sera tra Fiorentina e Lecce, tornando sulla convocazione di Albert Gudmundsson e lanciando una provocazione sulla posizione di Raffaele Palladino: "Mi sono informato su Gudmundsson, è stato convocato perché in realtà il suo infortunio non dava complicazioni a livello motorio. Se dovesse giocare, lo schiererei in attacco accanto a Zaniolo. Comunque se la Fiorentina perde stasera la vado ad allenare io, anche gratis, tanto fare peggio sarebbe impossibile".

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok